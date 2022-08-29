توقيف جماعة أشرار سلبوا مواطن مبلغ 250 مليون

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النّصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، راح ضحيّتها شخص سُلِب منه مبلغ 250 مليون سنتيم.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فإن وقائع قضيّة الحال انطلقت بعد ترسيم الضحية لشكوى بذات أمن المقاطعة الإدارية، مفادها تعرّضه للنصب في المبلغ المالي المذكور، مقابل حصوله على شقّة ذات طابع اجتماعي، حيث التقى بالمشتبه فيها في قضية الحال، وسلّمت له عقد إيجار.

لتقوم عناصر الفرقة بعد ذلك بتوقيفها حيث ضُبط بحوزتها على عَقدي إيجار، وثلاث وصولات دفع بقيمة 158000 دينار، يضيف البيان.

وتحت الإشراف الدّائم للنيابة المختصّة إقليميا، وبتنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيها، تمّ ضبط وحجز نسخة من عقد إيجار، نسخة من وصل إيجار ونسخة من دفتر شروط.

وبتنفيذ إذن نيابي آخر بتمديد الإختصاص، تمّ التنقّل إلى المصالح الإدارية المختصّة في هذا الشأن بالعاصمة، أين أكّد ممثِّلوها أنّ العقود مزوّرة ولم تصدر عن مصالحهم.

ومواصلة للتحرّيات، أوقفت عناصر ذات عناصر الفرقة، مشتبها فيه ثاني ضالع في قضية الحال، و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

رمزي أحمد توميات

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