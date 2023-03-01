توقيف جماعة أشرار إعتدت على قاصرة بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس الرايس حميدو بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، عن جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر، الإبعاد باستحضار مركبة، التحريض على الفسق و فساد الأخلاق، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي ، حيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تقدم شخص ببحث في فائدة العائلات على مستوى مصالح الأمن الحضري حول إختفاء إبنته القاصر، و بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصالح التحريات في القضية التي أفضت إلى تحديد مكان تواجد القاصرة، ليتم تمديد الاختصاص الإقليمي و توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة، مسبوقين قضائيا، وتم إعادة القاصرة إلى ذويها مع ضبط و حجز: سلاح أبيض من الحجم الكبير، كمية من المؤثرات العقلية ، دراجتين ناريتين إستعملتا في إبعاد القاصر.

بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان .

ش.ن

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