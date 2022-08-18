توقيف ثلاثة أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية بالطارف

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بحيرة الطيور من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية موضوعة في أكوام وحزم مملوكة للغير.

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني، أن هذه العملية جاءت بفضل الاستعلام الجيد واليقظة الدائمة لأفراد الدرك الوطني.

وكشفت ذات المصالح، أن الموقوفون ينحدرون من ولاية الطارف وتتراوح أعمارهم بين 40 و 70 سنة، مبرزة أنه فور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أكد البيان، على أن جهود وحدات الدرك الوطني بالطارف تبقى متواصلة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادة المجموعة في سبيل تحقيق الأمن والسكينة.

رمزي أحمد توميات

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