توقيف ثلاثة أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية بالطارف

18 أغسطس، 2022

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بحيرة الطيور من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية موضوعة في أكوام وحزم مملوكة للغير.

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني، أن هذه العملية جاءت بفضل الاستعلام الجيد واليقظة الدائمة لأفراد الدرك الوطني.

وكشفت ذات المصالح، أن الموقوفون ينحدرون من ولاية الطارف وتتراوح أعمارهم بين 40 و 70 سنة، مبرزة أنه فور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أكد البيان، على أن جهود وحدات الدرك الوطني بالطارف تبقى متواصلة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادة المجموعة في سبيل تحقيق الأمن والسكينة.

رمزي أحمد توميات

18 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

انطلاق قافلة إسبانية تضامنية مع الشعب الصحراوي نحو مخيمات اللاجئين

14 أبريل، 2021

الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

10 أكتوبر، 2021

إطلاق خمسة مشاريع لترشيد استهلاك الطاقة

29 أكتوبر، 2021

الأمم المتحدة تدافع عن موقفها بشان قضية الصحراء الغربية وتدعو إسبانيا والمغرب الى الحوار

2 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: