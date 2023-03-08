توقيف تحفظي لأستاذ تاريخ وجغرافيا في غرداية وإحالته على العدالة

توقيف تحفظي لأستاذ تاريخ وجغرافيا في غرداية وإحالته على العدالة

أعلنت مديرية التربية لولاية غرداية، في بيان لها، عن توقيف تحفظي لأستاذ مادة التاريخ والجغرافيا وإحالته إلى العدالة.

وجاء في نص البيان: “نتيجة لما صدر من الفعل الفردي لأستاذ التاريخ والجغرافيا بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان. وما ورد في موضوع التقويم التحصيلي في مادة التاريخ والجغرافيا لسنة الثانية متوسط. تم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة، وإحالة القضية إلى العدالة”.

في حين تمت إحالة بقية المسؤولين ممثلين في مدير المؤسسة على المجلس التأديبي، يضيف ذات البيان.

كما تجدر الإشارة، فإن الموضوع ورد في التقويم التحصيلي في مادة التاريخ و الجغرافيا للسنة الثانية متوسط، والذي يخص موضوع الفتح الإسلامي.

ليديا كبيش

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