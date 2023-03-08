 توقيف تحفظي لأستاذ تاريخ وجغرافيا في غرداية وإحالته على العدالة

8 مارس، 2023

أعلنت مديرية التربية لولاية غرداية، في بيان لها، عن توقيف تحفظي لأستاذ مادة التاريخ والجغرافيا وإحالته إلى العدالة.

وجاء في نص البيان: “نتيجة لما صدر من الفعل الفردي لأستاذ التاريخ والجغرافيا بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان. وما ورد في موضوع التقويم التحصيلي في مادة التاريخ والجغرافيا لسنة الثانية متوسط. تم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة، وإحالة القضية إلى العدالة”.

في حين  تمت إحالة بقية المسؤولين ممثلين في مدير المؤسسة على المجلس التأديبي، يضيف ذات البيان.

كما تجدر الإشارة، فإن الموضوع ورد في التقويم التحصيلي في مادة التاريخ و الجغرافيا للسنة الثانية متوسط، والذي يخص موضوع الفتح الإسلامي.

ليديا كبيش

8 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

المدير العام للحماية المدنية: مصالحنا تعمل على قدم وساق لحماية المواطنين

7 نوفمبر، 2020

الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا حول مشروع خط انبوب الغاز العابر للصحراء

28 يوليو، 2022

كوفيد 19: تسجيل 89 حالة جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 2718 بينها 381 وفاة

20 أبريل، 2020

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقّع على قانون المالية 2021

31 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: