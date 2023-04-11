توقيف امرأة تستورد المؤثرات العقلية ضمن جماعة تروجّها بالجزائر العاصمة

عالجت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، قضية جلب و إستراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية مع الإخفاء في إطار جماعة إجرامية منظمة والحيازة قصد التخزين والنقل والشراء المؤثرات و المخدرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي، الترويج الحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر في ثابت في حق المشتبه فيهم.

قضية الحال جاءت أطورها على إثر معلومة بترويج أحد الأشخاص على مستوى أحد شوراع باب الوادي للمؤثرات العقلية ، يتم تهريبها واسترادها عن طريق إخفائها في مكبرات الصوت أو علبة مكملات غذائية.

كما أن التحريات التي توصلت إليها الفرقة أثبتت تواجد مغترب جزائري في أحد البلدان الاسياوية مشتبه فيه ذي سوابق عدلية يقوم بإرسالها من خارج .

بعد وضع خطة محكمة مدعمة بتمديد الاختصاص القضائي تم توقيف (02) شخصين آخرين يتراوح أعمارهما ما بين 30 و 48 سنة ينحدران من ولاية مجاورة مشتبه فيهما في ذات القضية، كما أن تنفيذ أوذونات بالتقنيش المساكن المشتبه فيهم الصادرة من النيابة المختصة اقليميا . مكنت عناصر الفرقة من ضبط و حجز كمية من المؤثرات الصلبة.

كما أن تحقيق مع المشتبه فيهم أفضى إلى توصل عناصر الفرقة إلى زوجة المشتبه فيه الرئيسي والتي بدورها تقوم بجلب هانه السموم من خارج ، أين تم ضبطها متلبسة بحقائب سفر تحتوي على هاته السموم مخفية بإحكام داخل أكياس الشاي بعد عودتها إلى أرض الوطن داخل سيارة أجرة.

العملية أسفرت على ضبط وحجز كمية من الأقراص المؤثرات العقلية تقدر بـ 13680 فرض مؤثر

72 قرض مؤثر عقلي صلب، مبالغ مالية تقدر ب 3873000دج و 1260 ليرة تركية من عائدات الترويج و المتاجرة بالإضافة إلى 04 هواتف النقالة وسيارة أجرة استعملت في العملية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اقليميا.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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