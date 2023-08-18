توقيف المشتبه فيه في القيام بمناورة خطيرة على الطريق العام بالعاصمة

18 أغسطس، 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، على اثر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو يتضمن قيام سائق حافلة لنقل المسافرين بمناورة خطيرة على الطريق العام باتجاه محطة نقل المسافرين زرالدة، من توقيف ذات السائق والحافلة محل المخالفة، حسب ما اورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و تمّت عملية التوقيف حسب ذات المصدر، باستغلال الوسائل التقنية التي سمحت بتحديد هوية السائق وتوقيفه، مع تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية القيام بمناورة خطيرة على الطريق العام، تعريض حياة المسافرين للخطر، مع عدم احترام قواعد السلامة المرورية لحافلات النقل العمومي.

شرف الدين عبد النور

18 أغسطس، 2023

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