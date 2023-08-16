 توقيف المشتبه فيهم في حادثة رشق حافلة بالعاصمة 

16 أغسطس، 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد خلال هذا الأسبوع، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف 3 قصّر مشتبه فيهم في قضية الإعتداء على حافلة تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت حيثيات القضية حسب ذات البيان، على إثر تقييد شكوى من طرف ذات المؤسسة بخصوص تعرض إحدى حافلاتها للرشق بالقارورات والمقذوفات البلاستيكية على مستوى شارع عسلة حسين، من قبل شباب كانوا بشارع بن بولعيد الجزائر، دون تسجيل أي إصابات بين المسافرين أو أضرار مادية بالحافلة.

وتم توقيف المشتبه فيهم (القصّر) مرفوقين بولاة أمورهم أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يضيف المصدر.

للإشارة، الحادثة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يتضمن عملية الإعتداء التي تعرضت لها الحافلة .

شرف الدين عبد النور

16 أغسطس، 2023

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