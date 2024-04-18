توقيف أكثر من 100 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف أكثر من 100 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10إلى 17أفريل الجاري، 101 شخصا وضبطت 26 مركبة و46 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغطو11 جهاز للكشف عن المعادن و08 قناطير من خام الذهب والحجارة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،في حينتم توقيف 14 شخصا آخر وضبط 05 بنادق صيدو05 مسدسات آلية و36744 لتر من الوقودو14 قنطار من مادة التبغ،وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ذات البيان.

ليديا كبيش