توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم حجزه

توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم حجزه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر الجاري، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، 317 شخصا، وضبطت 26 مركبة، و 254 مولدا كهربائيا، و 113 مطارق ضغط، استعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما ضبطت ذات المفارز، 19 جهازا للكشف عن المعادن، و 13,5 قنطارا من خليط خام الذهب و الحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات و معدات تفجير، وتجهيزات استعملت لذات الغرض، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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