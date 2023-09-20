توقيف أزيد من 200 شخص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب وهذا ما تم حجزه

توقيف أزيد من 200 شخص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب وهذا ما تم حجزه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، 291 شخصا وضبطت 46 مركبة و 124 مولدا كهربائيا و 115 مطرقة ضغط، استعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما حجزت ذات المفارز، 3 أجهزة للكشف عن المعادن و 130 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استعملت لذات الغرض، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

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