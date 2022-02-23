توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ظرف أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فيفري الجاري، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 فيفري 2022 إثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية بني زيد بسكيكدة، من القضاء على سبعة إرهابيين.

كما تم استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكميات معتبرة من الذخيرة، وكذا تدمير (03) قنابل تقليدية الصنع ومخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على أدوية ومواد غذائية وألبسة وأغراض.

وتمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي من توقيف (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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