توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقياتين بين الجزائر و اوغندا

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع نظيره الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني. على التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر رئاسة الجمهورية، مجالات الطاقة. السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي:

مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك ومصفاة كومباني أوغندا

مذكرة تفاهم بين الجزائر وأوغندا للتعاون في المجال السياحي

مذكرة تفاهم بين الجزائر و أوغندا للتعاون في مجال التجارة

مذكرة تفاهم بين الجزائر وأوغندا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

مذكرة تفاهم بين الجزائر وأوغندا للتعاون في مجال الطاقة

إتفاقية بين الجزائر وأوغندا في مجال الفلاحة

إتفاقية بين الجزائر وأوغندا في مجال الصحة الحيوانية

وقد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني.وأجرى رئيس الجمهورية، محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي في مقر الرئاسة.

ش.ن

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