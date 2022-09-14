توقيع 26 اتفاقية ثنائية بين الجزائر و نواكشط

أعلن اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن توقيع 26 اتفاقية ثنائية بين الجزائر ونواكشط في مختلف المجالات.، وذلك لدى القائه لكلمة خلال اختتام أشغال الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون اليوم،

وكشف بن عبد الرحمان، أن الاتفاقيات المبرمة تخص المجالات الأمنية أين جدد البلدان عزمهما على تعزيز التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وكذا مجالات الطاقة التي تتوفر فيها الجزائر على قدرات هامة وخبرة واسعة، ستتقاسمها لمرافقة موريتانيا فيما هي مقبلة عليه في ميدان الغاز.

وأكد ذات المتحدث على العمل على رفـع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي عرفت تحسنا لافتا خلال الفترة الأخيرة، بفضل إنشاء المعبر الحدودي وافتتاح خط بحري بين البلدين.

وفي في ذات السياق، ابرز الوزير الأول، دور المشروع الاستراتيجي الهام المتمثل في الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، مشيرا إلى أن مجالات أخرى حظيت بقسط وفير من المناقشات التي سمحت باتخاذ تدابير ملموسة، على غرار الصيد البحري والتعليم العالي والتكوين المهني.

كما كشف نفس المسؤول، أن المحادثات المشتركة سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الموريتانية، والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحذونا للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي.

وذلك من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة في أطر زمنية محددة، يضيف بن عبد الرحمان

ليديا كبيش

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