توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع اتصالات الجزائر ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية

5 أبريل، 2023

وقع مجمع اتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIE مع ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية HTT، اليوم الأربعاء بمقر هذا الأخير بحيدرة، الجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم وذلك بحضور إطارات من المجمعين.

وأورد بيان لاتصالات الجزائر أنّه تم توقيع الاتفاقية من طرف خالد زرات، الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر ومحمد أنور بن عبد الواحد، الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

وأضاف البيان أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تأطير وتجسيد تعاون المجمعين، من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهما وذلك من اجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني.

ش.ن

5 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

تساقط الثلوج وتشكل الجليد على هذه الولايات

27 يناير، 2023

وزير العدل: الموثقون ملزمون بالتبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد

15 يوليو، 2021

توقيع اتفاقيتين جديدتين بين الجزائر وأذربيجان

10 أغسطس، 2022

يُعدّ التظاهرة الأكبر بعد ترقيتها إلى ولاية: اختتام الطبعة الثالثة لترايل تيميمون 2021

28 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: