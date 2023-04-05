توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع اتصالات الجزائر ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية

وقع مجمع اتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIE مع ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية HTT، اليوم الأربعاء بمقر هذا الأخير بحيدرة، الجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم وذلك بحضور إطارات من المجمعين.

وأورد بيان لاتصالات الجزائر أنّه تم توقيع الاتفاقية من طرف خالد زرات، الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر ومحمد أنور بن عبد الواحد، الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

وأضاف البيان أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تأطير وتجسيد تعاون المجمعين، من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهما وذلك من اجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني.

ش.ن

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