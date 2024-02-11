توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و إيكوينور النرويجية بشأن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة

11 فبراير، 2024

قامت شركة سوناطراك، وشركة ايكوينور النرويجية، اليوم، بتوقيع بروتوكول تفاهم يهدف إلى التعاون في مجال التحكم والتقليل من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، وذلك في إطار الأنشطة المشتركة المنفذة في الجزائر.

و يرمي تنفيذ هذا البروتوكول بين الطرفين، بشكل خاص، إلى الشروع في المساعي الضرورية لتقليل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، والبحث عن حلول طاقوية منخفضة الكربون، والإنتقال الطاقوي، حسب بيان سوناطراك.

كما تتضمن مذكرة التفاهم هذه حسب ذات المصدر، مواصلة الدراسات المشتركة لتحديد فرص التكفل بامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مواقع عين صالح وإن أمناس.

للتذكير، فإن شركة ايكوينور النرويجية تعمل بالشراكة مع سوناطراك في الحقول الغازية لإن أمناس وعين صالح.

شرف الدين عبد النور

11 فبراير، 2024

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