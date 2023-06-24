توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للحديد والصلب و ثلاث شركات صينية

ينتظر أن توقع اليوم السبت، الشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL)، فرع مجمع مناجم الجزائر، مذكرة تفاهم بين الائتلاف الصيني CMH، الذي يجمع ثلاث شركات صينية CWE و MCC و Heyday Solar .

ووفقا لبيان لوزارة الطاقة و المناجم، فقد وصل صباح اليوم وفد مكون من المدير العام لمجمع مناجم الجزائر وإطاراته، والمدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب FERAAL, وإطارات من الوزارة

بالإضافة إلى مسؤولي الائتلاف الصيني CMH ، من بينهم رئيس مجمع MCC العالمية ،إلى مطار الرائد فراج بولاية تندوف،حيث كان في إستقبالهم والي الولاية وممثلي السلطات المحلية بالولاية.

وحسب ذات المصدر، تأتي هذه الزيارة في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات ،حيث يتضمن برنامجها زيارة مشاريع وحدات المعالجة بولاية بشار.

بالإضافة إلى مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الائتلاف الصيني CMH، والشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL).

رمزي أحمد توميات

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