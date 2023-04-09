توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير spa

9 أبريل، 2023

قامت سوناطراك، بمقر الشركة القابضة سوناطراك للخدمات الشبه البترولية، بتوقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير spa. من قبل الشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد عرفت مراسم التوقيع حضور المدير المركزي المكلف بالشؤون المؤسساتية والرؤساء المدراء العامون للشركات القابضة والشركات الفرعية والإطارات المسيرة للشركات المعنية.

وتدخل عملية الدمج في إطار إعادة تشكيل المحفظة الوطنية لسوناطراك.ط، كما تهدف بشكل أساسي إلى خلق تعاضد الموارد البشرية والمالية والمادية والإدارية. من خلال الجمع بين أنشطة الشركتين (المدمجة والمستحوذة). والاستعمال الراشد والأمثل للإمكانات المتوفرة.

والتوفر على شركة تتخصص في الهندسة والامداد والبناء EPC. من خلال الجمع بين خبرة الشركة ذات أسهم سفير. SAFIR Spa والشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa ، لا سيما في مجال الهندسة .

بالإضافة إلى ضمان تكفل أفضل لإنجاز مشاريع المجمع بصيغة هندسة وإمداد وبناء EPC. واغتنام فرص الأعمال الجديدة اعتمادا على نتائج التعاضد بفعل عملية الدمج.

كما تم خلال هذه المراسم التأكيد أن عملية الدمج عن طريق الاستحواذ لن يكون لها أي تأثير على المكاسب المهنية. لموظفي الشركة ذات الأسهم سفير Spa SAFIR المدمجة.

رمزي أحمد توميات

9 أبريل، 2023

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