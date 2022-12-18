توقيع بروتوكول شراكة بين بين مجلس التجديد الاقتصادي وحركة الشركات الفرنسية

أُسْتُقبِل في باريس، وفدُ مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري من طرف أوليفيي بيكت، الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والإستقطاب، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ووفقا للمصدر، فقد جَرَى خلال اللقاء تبادل للنقاش حول تطوير فرص التصدير للإنتاج الوطني خارج مجال المحروقات، نظرًا للإرتفاع المذهل لفاتورة الطاقة في أوروبا، حيث أصبحت المنتجات الجزائرية أكثر تنافسية ويمكن أن تجد مكانها في السوق الفرنسية.

كما كان التبادل مثمرا مع شركات فرنسية حول الآفاق الإقتصادية المشتركة، أسفر عن توقيع بروتوكول شراكة بين CREA و MEDEF، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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