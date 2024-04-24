توقيع بروتوكول تفاهم بين الجزائر ومسقط في هذا المجال

توقيع بروتوكول تفاهم بين الجزائر ومسقط في هذا المجال

وقعت شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء، بروتوكول تفاهم مع الشركة العُمانية أبراج لخدمات الطاقة حسب بيان للشركة

ووفقا لنص البيان فإن هذا البروتوكول سيتيح لها ولشركة أبراج لخدمات الطاقة الشروع في مناقشات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

كما يؤكد توقيع هذا البروتوكول طموحات سوناطراك لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب والتكوين المتخصص.

للإشارة فإن شركة أبراج لخدمات الطاقة هي إحدى الشركات الرئيسية في سلطنة عُمان التي تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز.

رمزي أحمد توميات