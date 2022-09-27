توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الصناعة والصيد البحري

أشرف كل من وزير الصناعة، احمد زغدار، ووزير الصيد البحري، سفيان هشام صلواتشي، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين القطاعين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصيد البحري. .

وحسب نص البيان، فإن الاتفاقيتين تهدفان إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر الإنتاج الوطني.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، المصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار

بالإضافة إلى تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

أما الاتفاقية الثانية، تجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات.

بالإضافة إلى المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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