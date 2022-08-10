توقيع اتفاقيتين جديدتين بين الجزائر وأذربيجان

وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، اتفاقيتين جديدتين، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها.

و أجرى لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره الأذربيجاني، أعقبتها جلسة عمل موسعة، وذلك خلال زيارته إلى أذربيدجان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

وبالمناسبة، اكد الوزيران على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين، بحكم دورهما الريادي في إطار المنظمات التي ينتميان إليها، على غرار الأمم المتحدة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الاسلامي، تكتل أوبك ، ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وفي ختام الجلسة، قام الوزيران بالتوقيع على اتفاقيتين، تنص الأولى على تأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان. بينما تهدف الاتفاقية الثانية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة من تأشيرة الدخول للبلدين

كما نشط الوزيران ندوة صحفية، نوها في خلالها بالتوافق في وجهات النظر الذي ميَّز المحادثات حول عديد القضايا الدولية.

وأكد لعمامرة مع نظيره الأذربيجاني عزمهما على بذل كل الجهود اللازمة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم والأمن الدوليين، بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية.

ليديا كبيش

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