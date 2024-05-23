توقيع اتفاقية مبادئ بين سوناطراك و إكسون موبيل الأمريكية 

قامت اليوم، كل من سوناطراك، والشركة الأمريكية “إكسون موبيل”، بالتوقيع على اتفاقية مبادئ، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ونائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل، جون أرديل.

و ستسمح هذه الاتفاقية للشركاء، حسب بيان سوناطراك، بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض “أهنات”، وحوض “قورارة”، مع التركيز على التميز العملياتي، والابتكار التكنولوجي، واحترام البيئة، وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

و صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على هامش مراسم توقيع هذه الاتفاقية، قائلا: ” نحن سعداء بتحقيق هذه الخطوة في مجال التعاون مع إكسون موبيل، هذه الشركة الرائدة في قطاع الطاقة. فتوقيع هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لتطوير القطاع المنجمي الجزائري، فضلا عن أنها تشهد على الإرادة المشتركة للشركتين بغية الوصول إلى إقامة استغلال مسؤول ومستدام للموارد الطبيعية لبلادنا “.

ومن جهته، صرح جون أرديل، نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل: “تعد هذه الاتفاقية خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد التي تتوفر عليها الجزائر. إن التاريخ الطويل للجزائر في مجال تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات الرائدة لشركة إكسون موبيل وخبرتها المعترف بها، هي عوامل ستضعنا في مسار النجاح.”

شرف الدين عبد النور