 توقيع اتفاقية لتسديد فواتير المياه عبر تطبيق بريدي موب

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن التوقيع على اتفاقة بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة “سيال” تتيح لزبائن هذه الأخيرة تسديد فواتيرهم عبر تطبيق “بريدي موب”.

وحسب بيان لوزارة البريد، فثد تم توقيع هذه الإتفاقية، على هامش الإحتفال باليوم الافريقي للاتصالات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال التي حملت شعار “تعزيز الشمول المالي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة باعتبار أن الجزائر تترأس حاليا مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الافريقي للاتصالات إلى غاية سنة 2026، وكذا بالنظر إلى شقي هذا الموضوع اللذين يعنيان قطاعنا الوزاري بصفة مباشرة.

وتم بالمناسبة استعراض النتائج المحققة في مجال تدعيم البنية التحتية الجزائرية للإتصالات. بصفتها شرطا أساسيا لتعزيز الشمول المالي بالإضافة إلى عرض حول الخدمات المالية والنقدية الإلكترونية في الجزائر وتطور أهم المؤشرات، فضلا عن روبورتاج حول التجربة الرائدة في استعمال الدفع الالكتروني على مستوى بلدية منعة بولاية باتنة.

كما تم بالمناسبة إطلاق النسخة الجديدة لفضاء الزبون من طرف مؤسسة بريد الجزائر وكذا الميزات الجديدة التي تضمنها، يضيف البيان.

وكشف ذات المصدر، أنه نظرا لتزامن هذا اليوم مع اليوم الوطني للابتكار، تم إصدار طابع بريدي بالمناسبة.

رمزي أحمد توميات