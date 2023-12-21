أشرف اليوم الخميس كل من وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي و وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، على توقيع اتفاقية شراكة مواطنة للاستثمار بين مجمع سوناطراك و وزارة الصحة،

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد وقع الاتفاقية كل من الأمين العام لمجمع سوناطراك عبد القادر زروقي و المدير العام للمصالح الصحية و إصلاح المستشفيات البروفيسور إلياس رحال

هذا وتتعلق الاتفاقية بتمويل مشروع تجهيز مصلحة الحروق للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لولاية ورقلة بالمعدات الطبية و التجهيزات الخاصة بالحروق.

رمزي أحمد توميات

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