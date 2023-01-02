توقيع اتفاقية جزائرية قطرية لتطوير الفنادق العمومية 

وقع اليوم الاثنين المجمع العمومي “فندقة سياحة وحمامات معدنية” اتفاقية إطار مع الشركة القطرية رتاج للفنادق والضيافة.

وعرفت مراسم التوقيع التي جرت بفندق الأوراسي حضور وزير السياحة ياسين حمادي وسفير دولة قطر بالجزائر، وأنور ياسين عبد الواحد مدير مجمع الفندقة والشيخ نايف بن عيد آل ثاني ممثل الشركة القطرية.

ويتضمن الاتفاق التفاهم بني الطرفين للتعاون لتطوير الوحدات الفندقية التابعة للمجمع وتشغيلها من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة بهدف ترقية هذه الوحدات الفندقية للمعايير العالمية في هذا المجال والرفع من جودة الخدمات.

كما يأتي الاتفاق في ظل ما تشهده العلاقات الجزائرية القطرية من نمو وتطور على جميع الأصعدة وتجسيد أواصر الصداقة الراسخة والتاريخية.

ليديا كبيش

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