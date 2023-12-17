توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة

توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الأحد، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة ، وذلك بحضور المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط و كذلك المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، حسب ما أورده مصالح وزير المالية.

و استهل الوزير لعزيز فايد كلمته بالتطرق إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المؤسسات الناشئة في تعزيز سبل الاستثمار، وفتح آفاق العمل والفرص الجديدة خاصة لفئة الشباب،

كما نوّه فايد إلى عدم إغفال الدور الكبير الذي تؤديه المؤسسات الناشئة في تحديث وتطوير العديد من جوانب الخدمات المالية، باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والتغيير في القطاع المالي، مما يسهم في تحقيق التقدم والاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع، وتقديم حلول مالية مبتكرة، مما يساعد في التعزيز من الطرق التقليدية ويسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية، حسب ذات المصدر.

و أوضح لعزيز فايد أن الجزائر تهدف من خلال إستراتيجيتها الاقتصادية الجديدة إلى بناء نظام بيئي داعم وقوي، يهدف إلى تعزيز وتنويع الأدوات المخصصة لتأسيس ودعم المؤسسات الناشئة، و الذي من خلاله تكون المؤسسات الناشئة المحرك الرئيسي الذي يقود انتقال الاقتصاد الجزائري إلى نموذج يعتمد على قطاعات اقتصادية متعددة ويستند إلى استثمارات قوية في مجال المعرفة والتكنولوجيا.

و في هذا السياق، أكّد وزير المالية على التزام السلطات العمومية بتعزيز ودعم روح الابتكار لدى الشباب من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى لوضع إطار تنظيمي وتقديم الدعم اللازم للابتكار، بالإضافة إلى مرافقة ودعم هذه المؤسسات على مختلف المستويات.

تجدر الإشارة أنه بموجب هاته الاتفاقية، تم وضع تحت تصرف الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة مقرا متمثلا في برج يتكون من 17 طابقا ومساحة عمل إجمالية تفوق 10000 متر مربع تحتوي على كل المرافق الضرورية والملائمة لنشاطات المؤسسات الناشئة.

و في ختام كلمته، ثمّن الوزير فايد هذه المبادرة و وجّه كلمة تشجيعية لباقي المؤسسات المالية من أجل تعميمها بهدف خلق ديناميكية وبيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال مما يسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني، يختم بيان مصالح الوزير.

شرف الدين عبد النور

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