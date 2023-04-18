توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والرقمنة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزيرة الرقمنة والاحصائيات في مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وتثمين نتائجه.

وتهدف الاتفاقية إلى مرافقة المشاريع الجامعية المبتكرة من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الرقمنة والإحصائيات، مرافقة الطلبة الذين هم بصدد تحضير مشروع نهاية التخرج في مجال الرقمنة والإحصاء، وإنجاز دراسات وتحليلات حول مختلف الميادين.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها أن هذه الاتفاقية جاءت استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

ليديا كبيش

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