توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول ومؤسسة تونسية

أمضى المعهد الجزائري للبترول، التابع لسوناطراك، إتفاقية تعاون و شراكة في مجال التكوين مع المؤسسة التونسية لصناعات التكرير (STIR) و هذا بمقر الشركة بتونس.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين يوم الفاتح فيفري هي تتويج للمناقشات التي جرت بين مسؤولي المعهد الجزائري للبترول والجانب التونسي.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف إقامة شراكة في مجال التكوين والمساهمة في عملية تنمية مهارات مستخدميها، في المهن الفنية وتلك المرتبطة بنشاط المحروقات .

كما تم التوقيع على عقد تنفيذي لتجسيد هذه الشراكة، يتضمن تكوينا خاصا في مجال التكرير والصيانة، حيث سيجرى الجزء النظري من التكوين بمواقع الشركة التونسية لصناعات التكرير بتونس.

أما الجانب التطبيقي للتكوين فيتم على مستوى المنشآت الصناعية لسوناطراك بالجزائر، وفقا لذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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