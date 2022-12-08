توقيع اتفاقية تعاون بين اتصالات الجزائر والمحافظة للطاقات المتجددة

أمضى اليوم الخميس، مجمع اتصالات الجزائر والمحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، على اتفاقية تعاون إطار، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة في قطاع الاتصالات.

و تنسجم هذه المبادرة، مع التزامات السلطات العليا للبلاد والهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد البلاد. وتواكب أيضًا مقاربة مجمع الجزائر الذي تبنى سياسة مستدامة تهدف إلى التقليل من استهلاك الطاقة.

وكذا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بكافة مؤسساته الاقتصادية عبر كل أنحاء التراب الوطني.

ومن جانبها، تعمل المحافظة في إطار هذه الاتفاقية على دعم مجمع اتصالات الجزائر من الناحية الإستراتيجية. والتقنية بغرض تحسين إدارة الطاقة لدى المجمع. من خلال تسخير خبرتها العلمية والعملية في مجال كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.

هذا وقد اتفق الطرفان على العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية، بدءاً بإنشاء لجنة مشتركة لرصد الإنجازات حيث يعملان على وضع سياسة لاقتصاد الطاقة في قطاع الاتصالات.

وذلك من خلال تحديد القدرات الكامنة لتقليل بصمة الطاقة ووضع برنامج محددة لتحقيق ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات قد شهد ديناميكية قوية للغاية. من حيث ترکيبات الطاقة الشمسية في العامين الماضيين. فوفقًا لأحدث تقرير للمحافظة زادت السعات المركبة بين عامي 2020 و2021. بأكثر من 5 مرات (أي+533 مقارنة بنهاية ديسمبر 2019 أن تنفيذ الخطة التي وضعها مجمع اتصالات الجزائر لنشر الطاقة الشمسية.

وذلك من أجل التزويد المستقل لأنظمة وشبكات الإرسال والراديو في المواقع المعزولة. سيمكن من الوصول إلى مستويات أعلى من الطاقة الشمسية المركبة.

ليديا كبيش