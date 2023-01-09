توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين الجزائر و السعودية

شارك، يووم الإثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 1444_2023،الذي ينعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،من 09 إلى 12 جانفي 2023،حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان، بأن هذا المؤتمر ينعقد على رأس وفد هام يتكون من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية علي بوغازي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.

وذكر ذات البيان، أنه تم اليوم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1444هـ /2023م، بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

حورية سعداوي

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