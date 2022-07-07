أعلنت مؤسسة سوناطراك، في بيان لها، عن توقيعها مع المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز.

وأوضحت سوناطراك، أن هذا العقد الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011، ينص على توريد الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك لمجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز.

وحسب نص البيان، اتفق الطرفان، من خلال هذا العقد، على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024، وهذا أخذا بتطورات ظروف السوق.

وبالمناسبة أكد الطرفان، عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي، حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي، مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين.

كما يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين، وذلك اعتبارا لشراكتهما التقليدية في مجال الغاز، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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