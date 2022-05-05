أعلنت اليوم الخميس، السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن توقيع اتفاقية من قبل شركة جانسن في الجزائر. وهي شركة فرعية لشركة الأدوية الأمريكية جونسن آند جونسن.

وتم الإمضاء على الاتفاقية للمساعدة في ضمان استعداد خريجي كلية الصيدلة بشكل أفضل لسوق العمل، واكتسابهم المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية المتعلقة بتخصصهم.

كما تم توقيع الاتفاقية بموجب مذكرة التفاهم التي مدتها ثلاث سنوات مع كلية الصيدلة في الجزائر العاصمة، حيث سيتم قبول طلاب الصيدلة كمتدربين من طرف جانسن الجزائر كجزء من برنامج ماستر جديد في الشؤون التنظيمية والصيدلة الاقتصادية. مع الدعم والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة للطلاب.

ليديا كبيش

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