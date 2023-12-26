توقيع اتفاقية إطار بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رفقة يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، اليوم، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقية إطار بين الطرفين، بحضور فاتح سريبلي، عضو مكتب المرصد، جمال دحو، رئيس الديوان بالمرصد، وكذا طاهر سي الهادي، مستشار بالمرصد.

و تهدف هـذه الاتـفـاقـية أساسا إلى تحـديد الإطار العام للتعـاون الفعال، بين وزارة الشؤون الدينـيـة والأوقاف والمرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال تمتـين الروابط وتعزيز التنسيق بينهما من حيث تجسيد المقاربة التشاركية بين المجتمع المدني والهيئات العمومية.

و يعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أهداف تنمية روح المواطنة لتحقيق اندماج فئات المجتمع في المبادرات والأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، وترقية دوره في التنمية المستدامة، ترقية العمل التشاركي، وتنمية الحس المدني من خلال ترسيخ القيم الدينية والوطنية، تفعيل دور الأسرة والمسجد والمجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للتنشئة الاجتماعية، إبراز مساهمة الشباب الفاعلين بالمجتمع المدني في العمل الجمعوي والتطوعي، إيجاد آليات ناجعة وفعالة للعمل التحسيسي والنشاط التوعوي.

كما تتمثل آليات تنفيذ الاتفاقية في، تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية مشتركة ذات بعد محلي ووطني، تنظيم دورات تكوينية و ورشات تدريبية مشتركة لفائدة الفاعلين في المجتمع المدني، تكثيف العمل الجواري القاعدي المشترك، تنظيم حملات مشتركة بين الطرفين للتوعية والتحسيس قصد الانخراط في العمل الجمعوي، إعداد دعائم ومنشورات بما يحقق الأهداف المشتركة، و تبادل الوثائق والمنشورات والدراسات.

شرف الدين عبد النور

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