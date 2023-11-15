توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ رفقة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، صبيحة اليوم الأربعـــاء 15 نوفمبر 2023، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، على توقيع إتفاقية إطار للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكّد المدير العام للأمن الوطني، خلال هذه المناسبة، على الإستعداد الدائم لمصالح الشرطة، لمرافقة جهود السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بتقديم كل الخبرات في مجال التحقيقات والتحريات، بما يساهم في تعزيز مخطط العمل الوطني لمكافحة الفساد، يضيف البيان.

من جهتها، ثمّنت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إستحداث هذه الآلية العملياتية، التي تعد أداة أساسية في التعاون وتبادل الخبرات مع جهاز الأمن الوطني، كونه سلطة إنفاذْ للقانون، وأحد ركائز تفعيل جهود الوقاية من الفساد ومحاربته، يختم البيان.

ش.ن

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