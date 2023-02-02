أشرف صبيحة اليوم الخميس، كل من محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وكمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توقيع اتفاقيات لتطوير أجهزة الكشف عن تسربات الغاز

وقال عرقاب في كلمة له :” من دواعي السرور أن نُشرف على توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير حلول تكنولوجية من شأنها وضع حد لتسرب الغاز الطبيعي”.

وشكر ذات المتحدث كافة القائمين على إنجاح هذه المبادرات لصالح المنفعة العامة، مبرزا أن الدراسات والتحليللات اكدت أن عملية المرافقة لوحدها تبقى غير كافية.

كما أشار وزير الطاقة الى أن سونلغاز مكلفة من قبل رئيس الجمهورية بتزويد كافة المنازل بأجهزة كشف تسرب الغاز، مضيفا بالقول :”أؤكد الدعم الكامل لهذه المبادرات وكل المبادرات التي تستهدف إنقاذ أرواح الحزائريين”

ومن جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، :” توصلنا لإنجاز كاشف لتسرب عدة غازات بينها أحادي أكسيد الكربون، صنع جزائري 100 في المائة”.

وأضاف بداري بالقول:” لدينا جهاز آخر يتمثل في مسير تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون يمكنزله أن يوقف خطر تسرب الغاز بسرعة كبيرة، كما نثمن نتائج هذا البحث وسنعمل على تحويله إلى منتوج تجاري يستعمله المواطن في منزله”.

وتابع وزير التعليم العالي قائلا :” اتفاقيات تطوير هذه الأجهزة التي نوقعها اليوم ستسمح بنقل البحث العلمي من المخابر إلى تجربة التصنيع”.

رمزي أحمد توميات

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