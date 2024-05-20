توقيع إتفاقية شراكة بين صندوق كناص والمجمع الاستشفائي الجامعي الإيطالي “سان دوناتو”

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي بن عكنون، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، و المجمع الاستشفائي “سان دوناتو” الايطالي، وكذا فعاليات يوم دراسي علمي حول جراحة القلب والشرايين للأطفال.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى توفير كل الظروف التي من شأنها ضمان تحقيق التقدم والرفاهية للمواطنين، في كنف دولة قوية قوامها العدالة الاجتماعية والمساواة، دعما للمنظومة الوطنية للصحة، وسعيا من الصندوق إلى مواصلة سلسلة الشراكة مع الممارسين الأجانب في مجال ترقية وتطوير الرعاية الصحية، وتنويع المؤسسات الاستشفائية الأجنبية التي تستقبل المرضى عن طريق التكفل بالأمراض المعقدة، وكذا تكوين الأطباء الجزائريين، من خلال نقل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في مجال الجراحة القلبية للأطفال، و اعوجاج العمود الفقري وزرع نخاع العظام.

وحضر هذا الحدث، كل من وزير الصحة، مدير مصالح الصحة العسكرية والمعاشات، المدير العام للمستشفى العسكري، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مدراء الصحة لولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، وتيزي وزو، مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية الجوارية، بالإضافة إلى إطارات عن الوصاية الوصية، و كذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

من جهته، ضم الوفد الإيطالي، كلا من سفير إيطاليا بالجزائر، القنصل العام لإيطاليا بالجزائر، مدير التعاون الطبي الدولي للمجمع، مدير مركز التدريب والمحاكاة، و المكلف بالاتفاقيات والمشاريع الدولية، مدير التطوير الدولي للمجمع، القنصل الفخري في ميلانو، وكذا الأساتذة المتخصصين في الجراحة القلبية الخلقية.

شرف الدين عبد النور