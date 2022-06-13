توقيع إتفاقية تعاون ثقافي وعلمي بين الجزائر وألمانيا

13 يونيو، 2022

استقبل اليوم الاثنين، وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمضان العمامرة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول. التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة  في إطار توطيد علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستون لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد كان الاجتماع فرصة لاستعراض حالة العلاقات في مختلف مجالات التعاون.

و ناقش الطرفان قضايا الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، فضلا عن توطيد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

كما توقيع اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي من قبل الأمين العام لدى وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج شكيب قايد ووكيل وزير الخارجية الألمانية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

13 يونيو، 2022

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