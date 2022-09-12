تم توفير 52 ألف منصب شغل بفضل رفع العراقيل عن 915 مؤسسة اقتصادية مؤخرا، حسبما أكده عدة مسؤولين للإذاعة الوطنية .

وقال الرئيس المدير العام لمجمع الصناعة الغذائية “أقروديف “، إبراهيم لزرق، أنّ المجمع إستطاع نتيجة رفع العراقيل الإدارية من إعادة بعث عشرات المؤسسات التي ساهمت في استحداث مئات مناصب الشغل.

وكشف لزرق، في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه المبادرة مكّنت من إعادة بعث النشاطات في المؤسسات والوحدات التي كانت مغلقة. وإقامة مشاريع جديدة كمؤسسة المحروسة، مؤسسة العجائن.

بالإضافة إلى إحداث حوالي 1200 منصب شغل مباشر و2200 منصب غير مباشر، كما أنّ هناك مشاريع أخرى ستنطلق في الأشهر القادمة.

ومن جهته، كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية المسيلة، عبد الرزاق باعلي، عن إستفادة الولاية منذ بداية السنة الجارية من 65 مشروعا ما سمح بتوفير ما يقارب 1000 منصب شغل.

وكشف باعلي، في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تمّ رفع العراقيل عن حوالي 65 وحدة إنتاجية، من بينها 17 وحدة تحصلت على رخصة الاستغلال لتباشر الإنتاج.

وبدوره أكد المحلل الاقتصادي، إسحاق خرشي، في تصريح للإذاعة الوطنية أنّ إزاحة الإجراءات البيروقراطية سيدفع بعجلة التنمية وسيسمح بتوفير مناصب الشغل.

وأوضح خرشي، أن هذا الإجراء سيسمح بتوفير المعروض السلعي من خلال دخول هذه المؤسسات حيز الاشتغال، بالإضافة إلى خفض الأسعار وتوفير المزيد من المعروض السلعي، وخاصة خفض الواردات وتوفير فرص العمل.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...