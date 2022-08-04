 توفير 5 آلاف منصب شغل بعد إعادة بعث المؤسسات المتوقفة

أعلن اليوم الخميس، وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصنع محروسة لزيت المائدة تدعم بوحدة تكرير جديدة، مؤكدا على أن المصنع سيوفر من 20 إلى 25 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وقال زغدار، على هامش زيارة عمل رفقة وزير التجارة إلى بعض المنشآت بالعاصمة، أن :”مصنع محروسة عادت لمجمع اقروديف، حيث كان التحدي الأول لإعادة الإنطلاق والذي نجحنا فيه بطاقة 130 طن يوميا. غير أنه تم اليوم الإنطلاق في الانتاج بـ 400 طن. بالرغم من أن التهيئة كانت تتطلب أكثر من سنتين لكننا نجحنا في وقت قياسي واليوم بمثابة إنطلاقة فعلية للمشروع”.

وأكد ذات المتحدث، على أن المصنع سيوفر من 20 إلى 25 بالمائة من الحاجيات الوطنية، مشيرا الى أن التوزيع يكون عبر مؤسسة اخرى تابعة للمجمع.

وكشف وزير الصناعة، أنه بعد إعادة بعث المؤسسات المتوقفة سيتم توفير 5177 منصب شغل، كما ستكون هناك مؤسسات متوقفة ستنطلق بعد ضمها للقطاع العمومي التجاري.

رمزي أحمد توميات

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