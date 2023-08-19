توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه

توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ جامعي مساعد قسم ب من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية.

وحسب نص البيان، ستنظم دورة توظيف 1409 من الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين و693 أستاذ باحث قسم ب بمراكز البحث بمجموع يتجاوز 10 آلاف منصب مالي.

هذا وقد جاءت عملية التوظيف تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ماي 2023، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجامعة الجزائرية

رمزي أحمد توميات

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