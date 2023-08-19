توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه

19 أغسطس، 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ جامعي مساعد قسم ب من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية.

وحسب نص البيان، ستنظم دورة توظيف 1409 من الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين و693 أستاذ باحث قسم ب بمراكز البحث بمجموع يتجاوز 10 آلاف منصب مالي.

هذا وقد جاءت عملية التوظيف تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ماي 2023، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجامعة الجزائرية

رمزي أحمد توميات

19 أغسطس، 2023

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