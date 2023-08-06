توظيف 3 آلاف عون و240 ضابط في الحماية المدنية

توظيف 3 آلاف عون و240 ضابط في الحماية المدنية

أعلن اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن تعزيز المورد البشري للحماية المدنية.

وكشف مراد، عن توظيف 3000 عون و240 ضابط، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون من أجل مواصلة التحسين المتواصل للقدرات.

وقدم الوزير خلال تقديمه لواجب العزاء لهائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح حصيلة عمل اللجان المحلية لإحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق على مستوى 9 ولايات .

وكشف وزير الداخلية عن إحصاء 11500 متضرر سيتم تعويضهم عينا، و972 بناية متضررة بدرجات متفاوتة، مبرزا المواقف البطولية لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي البواسل، والانخراط الطوعي للمواطنين وكذا تجنيد الوسائل البشرية والمادية سمح بتخفيف حجم الكارثة.

رمزي أحمد توميات

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