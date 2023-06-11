توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير: فتح منصة استثنائية للطعن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بإحصائهم.

وحسب نص البيان، ستفتح المنصة الرقمية في دورة استثنائية للطعن ابتداء من اليوم الأحد، على الساعة الواحدة زوالا. وإلى غاية يوم الخميس 15 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل.

ودعت ذات المصالح، الراغبين في ايداع ملفات الطعون التسجيل عبر رابط المنصة الموضح في الوثيقة المرفقة. مع تقديم رسالة طعن ممضية من طرف المعني ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ووثيقة حديثة لعدم الانتشاب لدى الضمان الاجتماعي.

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الطعون يوم السبت 17 جوان 2023، بدء من الساعة الثالثة بعد الزوال وبذلك، سيتمكن المترشحون الذين تم قبول طعونهم من التسجيل في نفس اللحظة في المنصة الرقمية الخاصة بايداع ملفات الترشح.

وذلك للمشاركة في التوظيف للالتحاق برتبة استاذ مساعد ب بالمؤسسات الجامعية. بعنوان سنة 2023 التي يتم فيها لايداع الوثائق المبينة في الوثيقة المرفقة.

ليديا كبيش

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