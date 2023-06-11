توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير: فتح منصة استثنائية للطعن

11 يونيو، 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بإحصائهم.

وحسب نص البيان، ستفتح المنصة الرقمية في دورة استثنائية للطعن ابتداء من اليوم الأحد، على الساعة الواحدة زوالا. وإلى غاية يوم الخميس 15 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل.

ودعت ذات المصالح، الراغبين في ايداع ملفات الطعون التسجيل عبر رابط المنصة الموضح في الوثيقة المرفقة. مع تقديم رسالة طعن ممضية من طرف المعني ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ووثيقة حديثة لعدم الانتشاب لدى الضمان الاجتماعي.

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الطعون يوم السبت 17 جوان 2023، بدء من الساعة الثالثة بعد الزوال وبذلك، سيتمكن المترشحون الذين تم قبول طعونهم من التسجيل في نفس اللحظة في المنصة الرقمية الخاصة بايداع ملفات الترشح.

وذلك للمشاركة في التوظيف للالتحاق برتبة استاذ مساعد ب بالمؤسسات الجامعية. بعنوان سنة 2023 التي يتم فيها لايداع الوثائق المبينة في الوثيقة المرفقة.

ليديا كبيش

11 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

اكثر من 5 آلاف قضية عنف ضد الأطفال منذ بداية سنة 2021

22 نوفمبر، 2021

هذا أبرز ما صرح به الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية

8 أغسطس، 2021

جراد: تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص خلال أيام العطل الأسبوعية

8 نوفمبر، 2020

 تشكيل فريق عمل مشترك بين الجزائر وتونس لدراسة سبل تعزيز التعاون الصحي

11 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: