قدم سفير الجزائر بتونس السيد عزوز بعلال في تصريح اليوم الجمعة لـ “وأج” معطيات بخصوص الشباب الجزائريين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية و الذين يعتبرون مفقودين أو موضوع اختفاء قسري، مؤكدا أن السلطات الجزائرية “لن تتوانى” في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليمة.

وأوضح سفير الجزائر أنه : “تبعا لردود الفعل و التفاعل المسجلين إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات و ذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين، معتبرين كمفقودين و موضوع اختفاء قسري، أحيطكم علما بالمعطيات التالية :

-تم تسجيل اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008، و يقدر عددهم حسب الشهادات و التبليغات المختلفة 39 شخصا.

-تحدث البعض عن تواجدهم أو إمكانية تواجدهم بالسجون التونسية، مع الإشارة إلى أنهم لا زالوا على قيد الحياة.

– قام جهازنا الدبلوماسي و القنصلي في الجمهورية التونسية، بتأطير و توجيه من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، و أكدت هذه الأخيرة رسميا و في مناسبات عديدة، نفيها تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقا للأعراف و لأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية. كما دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس”.

وأبرز السفير أن الجزائر و تونس “تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية و التعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي و القضائي و خاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات”.

وأضاف أن البلدين “تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها، تبادل المعلومات القضائية و متابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق الإنابات القضائية، و هي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا”.

وفي الأخير قال سفير الجزائر بتونس : “نتفهم و نتعاطف مع مشاعر عائلات الشبان المفقودين و نشاطرهم آلام فقدان أبنائهم، نهيب بها بالتشبث بالثقة في السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجد قد يحدث في هذه القضية المؤسفة و الأليمة”.

واج

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