توسيع إدراج اللغة الأمازيغية في إذاعتي بشار و تلمسان الجهويتين... المحافظة السامية للأمازيغية تُثمن

كشفت المحافظة السامية للأمازيغية في بيان لها اليوم، عن تجسيد المقترح المتضمن توسيع تواجد اللغة الأمازيغية على مستوى الشبكة البرامجية للإذاعات المحلية في كل من إذاعتي بشار و تلمسان الجهويتين.

و اعتبرت المحافظة هذا الإنجاز، كتتويج لتوصيات المختصين المشاركين في مختلف الفعاليات العلمية و التكوينية التي نظمتها مؤخرا المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية على غرار المنتدى التكويني الموجه لفائدة الصحفيين الممارسين للأمازيغية على مستوى الإذاعات الموضوعاتية و المحلية المنظم بولاية بومرداس سنة 2021 و كذلك الملتقى الوطني الموسوم “الأمازيغية في ظل مقومات الأمة، الأمن الهوياتي، السلامة الترابية والوحدة الوطنية”، المنعقد في فيفري 2023 بولاية تلمسان، وتكريسا لدور الإعلام الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية ببعدها اللغوي و امتدادها المجتمعاتي.

و في ذات السياق، أعربت المحافظة السامية للأمازيغية عن تثمينها لهذه الخطوة التي تبنتها المديرية العامة للإذاعة الوطنية لما لها من أهمية كبيرة في مسار تقوية اللحمة الوطنية و تعزيز الجبهة لداخلية فضلا عن صون كل مقومات الهوية للأمة الجزائرية ، معتبرة هذه الوسائط الأثيرية، التي بلغت تعداد 27 محطة إعلامية عمومية، وسائل تساهم كذلك بشكل ناجع في ترقية اللغة الأمازيغية بمختلف متغيراتها اللسانية المتداولة على المستوى الوطني كما يقره صلب نص الدستور 2020.

كما قالت المحافظة، أن هذا الانجاز ذو الأهمية الكبيرة يترجم البعد الوطني للأمازيغية و خصابة تنوعها و الذي من شأنه أن يفتح أفاقا واعدة للتعميم التدريجي للأمازيغية في منظومة الاتصال الوطنية من خلال إستحداث برامج أثيرية جديدة في ظل فتح مراكز الإذاعة الجزائرية في الولايات العشر الجديدة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...