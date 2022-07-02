توزيع 160 ألف وحدة سكنية بداية من اليوم السبت

توزيع 160 ألف وحدة سكنية بداية من اليوم السبت

أعلن اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الشروع في توزيع 160 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وذلك بمناسبة الذكرى الستين 60 للسيادة الوطنية.

وقال بلعريبي، أن:” هذا الرقم يخص مختلف ربوع الوطن، وهو أكبر رقم للسكنات الموزعة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا”، موضحا أن هذه السكنات مجهزة بكافة المرافق الضرورية للحياة.

وحسب ذات المتحدث، فأن هذا الرقم من الوحدات يخص مختلف الصيغ، حيث بلغ عدد سكنات البيع بالإيجار 37699 ألف. و77323 عمومي ايجاري، و6294 سكن ترقوي مدعم، و2595 سكن ترقوي عمومي، 18374 ريفي و19321 اعانة في اطار التجزئة الاجتماعية.

و يتعلق الأمر بكل من ولايات معسكر بـ6819 وحدة سكنية، البليدة 7213، عنابة 10621 وحدة سكنية. الجلفة 14550، العاصمة 11148 وحدة سكنية.

كما تم تخصيص 4659، منها 570 صيغة البيع بالايجار، 3739 صيغة العمومي الإيجاري، 250 توقوي مدعم. و10 إعانات في إطار السكن الريفي.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع السكن، فقد تم تسليم 413 تجهيز عمومي للدخول المدرسي 2022 بهدف توفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ، مبرزا أنه منذ سنة 2022 إلى يومنا هذا، تم توزيع 700 ألف وحدة سكنية.

رمزي أحمد توميات

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