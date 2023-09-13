توجيهات وزير الداخلية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى ضرورة العمل الاستباقي واتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من الأخطار المتعلقة بموسمي الخريف والشتاء سيما ما تعلق بالفيضانات الموسمية.

وأفاد مراد خلال إشرافه على تنصيب، دحيمي عبد الرحمان، واليا لولاية برج باجي مختار، إن الوتيرة التنموية بالولايات العشرة المستحدثة تحظى بمتابعة حثيثة وتقييم متواصل، ذلك دليل أن إحداثها ليس إجراءا إداريا بل مقاربة استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد.

وأوضح ذات المتحدث أنه لا يمكن تناول الآفاق التنموية الواعدة لهذه المنطقة الحدودية، دون التنويه بالمكاسب المحققة في مجال استتباب الأمن والمحافظة على أمن حدود بلادنا وحماية اقتصادنا الوطني بفضل تجند كل الاسلاك الامنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف وزير الداخلية أن التقدم في إنجاز الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان، برج باجي مختار، تيمياوين، وفق الآجال والمعايير المعتمدة تحد وجب على السلطات المحلية رفعه لما سيفتحه من آفاق تنموية اقتصادية واجتماعية.

وفي ذات السياق أكد نفس المسؤول على أن إنشاء منطقة التبادل الحرة بتيمياوين سيعزز الحركية الاقتصادية بالمنطقة وسيشكل بوابة الجزائر على إفريقيا.

وأضاف مراد أن إشراك كل فعاليات المجتمع في الشأن المحلي نابع من قناعة الرئيس تبون الراسخة بأهمية العمل التشاركي الجامع كسبيل للنهوض بالتنمية المحلية.

ليديا كبيش

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