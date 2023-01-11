تواصل فعاليات الاحتفال ب “يناير” بولاية غرداية

تتواصل فعاليات الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية تحت شعار “يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة “بولاية غرداية٬ حيث تم تنظيم برنامجا ثريا بالنشاطات الثقافية والعلمية التي تبرز موروثنا الجزائر الأصيل بكل أطيافه٬وهذا بحضور الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد.

ويتضمن برنامج هذا الاحتفال 2973 تحت شعار “يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة” تنظيم حفل استعراضي لعروض فلكلورية و فنية في الشارع إلى جانب معارض تبرز التراث العريق و المهارة المحلية٬و تجمع مسيرات وطنية و مقطوعات من التراث الوطني والعالمي٬و كذا عروض متنوعة بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني والقطاعات الوزارية٬وكذا ندوات حول الثقافة الأمازيغية في المخطوطات٬

و تتواصل الاحتفالات إلى غاية الأربعاء 12 يناير الجاري، وسط برنامج ثري تتخلله معارض للصناعة التقليدية، وورش تكوينية (تدريبية) حول ترقية استعمال اللغة الأمازيغية في مجال البحوث والتكنولوجيا.

كما يتم تقديم عروض أفلام ناطقة بالأمازيغية وجلسات بيع الكتب ومعارض الطبخ والفلاحة والألبسة التقليدية، وغيرها٬وعرض رموز وطنية ورموز ثقافية محليةوكذا استعراض لوحات من الفن التشكيلي الخاصة بالوجوه الثقافية والتاريخية المحلية الوطنية٫بالإضافة إلى عرض مجسمات من الصناعة التقليدية المحلية٬

كما برمجت مؤسسات ثقافية تابعة لوزارة الثقافة بمختلف المحافظات، نشاطات متنوعة تهدف لإبراز البعد الثقافي والتاريخي والاجتماعي لرأس السنة الأمازيغية (يناير)٬بحيث تشهد عينات من الفلاحة المحلية ونشاطات المرأة الريفية٬ومربي الإبل بمرافقة الرجل الترقي٬بالإضافة إلى عينات من نشاطات الأشخاص ذوي الهمم.

كما تشهد أمسية هذه التظاهرة زيارة لمعرض الصناعات و الحرف التقليدية على مستوى مركب الصناعات٬وكذا تنشيط فني موسيقى مع تقاسم عشاء “يناير”.

حورية سعداوي

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