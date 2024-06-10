تواصل سلسلة الاجتماعات حول مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة

تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة سلسلة لقاءاتها واجتماعاتها حول مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وعقدت صبيحة اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة عمر دادي عدون، نائب رئيس اللجنة، بمقر المجلس بقاعة “الشهيد ديدوش مراد”، خصّصته لدراسة والتداول حول مقترحات المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس وكذا مجموعة الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، حسب ما أفاد بيان لمجلس الأمة.

وقد تناول أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع بالدراسة والنقاش مقترحات المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي والمجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، يضيف البيان.

ودار نقاش مستفيض بين الأعضاء حول الاقتراحات المُقدَّمَة، ومدى مطابقتها ومواءمتها مع دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وكذا مع القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم، وفقًا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل بهذا الخصوص، حسب ذات المصدر.

كوثر غريبي