تواصل أشغال الدورة 17 لمؤتمر إتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لليوم الثاني

تواصل أشغال الدورة 17 لمؤتمر إتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لليوم الثاني

تواصلت لليوم الثاني، أشغال الدورة 17 لمؤتمر إتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بإشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

هذا وكانت قد إفتتحت الدورة الـ17 ظهر أمس الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, برعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”.

كما وقد سبق إنطلاق أشغال الدورة, عقد إجتماعات تحضيرية على مستوى مختلف اللجان منذ الخميس الفارط.

ش.ن

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