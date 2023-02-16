تواصل أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

تواصلت اليوم الخميس٬ بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا عاصمة اثيوبيا، أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

ومن المنتظر أن تختتم المداولات عشية اليوم باعتماد مشاريع التقارير والقرارات التي سترفع إلى قمة رؤساء الدول والحكومات في دورتها الـ36 التي ستلتئم يومي 18 و19 فيفري تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”٬ يشير البيان.

وعلى هامش الأشغال، أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتوا، وكذا العديد من نظرائه الأفارقة، على غرار وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، وزير خارجية روندا، فنسنت بيروتا، وزير خارجية أوغندا، ‎أودونغو جيجي أبو بكر، يذكر البيان.

وكما أجرى الوزير محادثات ثنائية أيضا مع وزيرة خارجية تنزانيا، ستيرغومينا تاكس، ووزير خارجية صوماليا، أبشر عمر جامع، إلى جانب نائب وزير خارجية كوت ديفوار ونائب وزير خارجية النيجر٬ يضيف البيان.

وأوضح البيان٬ إن المحادثات تركزت حول جدول أعمال الدورة وتعزيز التنسيق للخروج بنتائج ترقى لمستوى التحديات التي تواجهها القارة الافريقية في المجالات السياسية، الأمنية والتنموية.

وفيما يخص بصفة خاصة الأوضاع في دولة مالي الشقيقة، أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، وكذا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، الدكتور عمر توراي.

وقد تناول الجانبان٬ آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار السلم والمصالحة الذي تقوده الجزائر بحكم توليها رئاسة الوساطة الدولية٬ ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر٫ يختم البيان.

حورية سعداوي

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